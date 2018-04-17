Роскомнагляд проти Telegram: підсумки першої доби протистояння
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Росії протягом минулої доби було заблоковано майже два мільйони IP-адресів Amazon і Google з метою зупинити роботу мессенджера Telegram, який все ще працює. Про це повідомляє російське видання Meduza, передає УНН.
Зазначимо, 16 квітня у Росії розпочалася кампанія з блокування месенджера. Telegram деякий час був недоступний без VPN або проксі-серверів, але в другій половині дня знову запрацював у більшості користувачів. Глава Роскомнагляду Олександр Жаров заявив, що Telegram використовував потужності Amazon для обходу блокування.
У другій половині дня 16 квітня Роскомнагляд почав масово блокувати IP-адреси Amazon і Google. Обидві компанії надають послуги хостингу; сайт або інтернет-проект, розміщений на їх серверах, отримує їх IP-адреси. При цьому Роскомнагляд вносив до реєстру заборонених сайтів не окремі адреси, а цілі підмережі: один запис в реєстрі виду 52.58.0.0/15 означає, що під блокування потраплять відразу більше 130 тисяч “сусідніх” IP-адрес.
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До вечора рахунок пішов на мільйони IP-адрес. Роскомнагляд доручив інтернет-провайдерам заблокувати кілька підмереж Amazon (сумарно понад 800 тисяч адрес) і одну підмережу Google (відразу більше мільйона адрес).
Крім того, через масові блокування в Росії почалися збої в роботі Viber і сайтів російських компаній. Месенджер Viber повідомив, що у деяких користувачів можуть бути проблеми із здійсненням дзвінків — і пояснив це блокуванням адрес Amazon. Через спроби заблокувати Telegram про проблеми в роботі повідомила онлайн-школа англійської мови Skyeng. Недоступні виявилися невеликі інтернет-магазини і кур’єрські служби, які також використовували сервери Amazon. При цьому сам Telegram, судячи з відгуків російських користувачів, продовжує (принаймні частково) працювати без засобів обходу блокувань.
Одночасно з блокуванням IP-адрес Роскомнагляд почав боротьбу з проксі-серверами і VPN-сервісами.
Нагадаємо, 13 квітня Таганський суд Москви ухвалив заблокувати Telegram за ненадання ФСБ ключів шифрування. 16 квітня розпочалася блокування месенджера.
Власник месенджера Павло Дуров прокоментував дії Роскомнадзора, зазначивши, що Telegram продовжить відстоювати право росіян на таємницю листування.