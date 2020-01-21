Русский язык как второй государственный поддерживает 12% украинцев - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В Украине 12% населения считает, что русский язык должен быть вторым государственным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на результаты общенационального исследования "Патриотизм, язык и внешнеполитические приоритеты", проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.
"Что касается статуса русского языка, большинство украинцев считает, что русский язык должен свободно использоваться в частной жизни, но украинский остается единственным государственным (69%), статус русского языка как официального в отдельных регионах Украины поддерживают 15%, а как второго государственного, наряду с украинским - 12%", - говорится в результатах исследования.
Так, по данным исследования, в Западном регионе менее 1% населения хотят, чтобы русский язык стал вторым государственным, в Центральном регионе такое желание есть только у 4%, в Южном регионе - 14%, в Восточном регионе - 31%.
Добавим, общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Напомним, 16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".