Російську мову як другу державну підтримує 12% українців - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. В Україні 12% населення вважає, що російська мова має бути другою державною. Про це повідомляє УНН із посиланням на результати загальнонаціонального дослідження “Патріотизм, мова та зовнішньополітичні пріоритети”, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.
“Щодо статусу російської мови, більшість українців вважає, що російська мова має вільно використовуватися у приватному житті, але українська залишається єдиною державною (69%), статус російської мови як офіційної в окремих регіонах України підтримують 15%, а як другої державної, поряд з українською — 12%”, — йдеться у результатах дослідження.
Так, за даними дослідження, у Західному регіоні менше 1% населення хочуть, щоб російська мова стала другою державною, у Центральному регіоні таке бажання мають лише 4%, у Південному регіоні — 14%, у Східному регіоні — 31%.
Додамо, загальнонаціональне дослідження проведено Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 18 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Нагадаємо, 16 липня 2019 року в Україні набув чинності закон “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.