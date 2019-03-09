Российскую агрессию на море остановит только присутствие НАТО - правительство
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Украина не имеет оснований рассчитывать на прекращение агрессии со стороны Российской Федерации в ближайшей перспективе, однако Москву может сдержать расширение присутствия НАТО в Черноморском регионе. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с заместителем помощника Президента США, директором по вопросам России и Евразии Фионой Хилл в Вашингтоне, передает УНН со ссылкой на сайт правительства.
"Лидерство США в усилении военного присутствия НАТО в Черноморском регионе чрезвычайно важно. Это единственный путь, который может помочь сдержать Россию от агрессивных действий", - заявила вице-премьер-министр.
По ее словам, Украина рассчитывает на дальнейшее пристальное внимание со стороны США к ситуации в Азовском и Черном морях и осуждения российского вооруженного нападения на ВМС Украины вблизи Керченского пролива.
"Агрессивные действия РФ подрывают региональную и международную безопасность. Кремль пренебрегает международным правом и двусторонними соглашениями. Такое поведение требует усиления давления на Россию", - отметила Климпуш-Цинцадзе.
Чиновник также отметила необходимость срочного восстановления формата Комиссии Украина-НАТО на уровне министров, который сейчас блокируется Венгрией: "Украина уделяет значительное внимание защите прав национальных меньшинств и стремится решать этот вопрос в двустороннем диалоге с Венгрией".
Напомним, министр обороны Чехии Лубомир Метнар заявил, что Россия является одной из главных угроз для НАТО.