Российскую агрессию на море остановит только присутствие НАТО - правительство

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КИЕВ. 9 марта. УНН. Украина не имеет оснований рассчитывать на прекращение агрессии со стороны Российской Федерации в ближайшей перспективе, однако Москву может сдержать расширение присутствия НАТО в Черноморском регионе. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с заместителем помощника Президента США, директором по вопросам России и Евразии Фионой Хилл в Вашингтоне, передает УНН со ссылкой на сайт правительства.

"Лидерство США в усилении военного присутствия НАТО в Черноморском регионе чрезвычайно важно. Это единственный путь, который может помочь сдержать Россию от агрессивных действий", - заявила вице-премьер-министр.

По ее словам, Украина рассчитывает на дальнейшее пристальное внимание со стороны США к ситуации в Азовском и Черном морях и осуждения российского вооруженного нападения на ВМС Украины вблизи Керченского пролива.

"Агрессивные действия РФ подрывают региональную и международную безопасность. Кремль пренебрегает международным правом и двусторонними соглашениями. Такое поведение требует усиления давления на Россию", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Чиновник также отметила необходимость срочного восстановления формата Комиссии Украина-НАТО на уровне министров, который сейчас блокируется Венгрией: "Украина уделяет значительное внимание защите прав национальных меньшинств и стремится решать этот вопрос в двустороннем диалоге с Венгрией".

Напомним, министр обороны Чехии Лубомир Метнар заявил, что Россия является одной из главных угроз для НАТО.

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