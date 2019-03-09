Російську агресію на морі зупинить лише присутність НАТО - уряд

КИЇВ. 9 березня. УНН. Україна не має підстав розраховувати на припинення агресії з боку Російської Федерації у найближчій перспективі, однак Москву може стримати розширення присутності НАТО у Чорноморському регіоні. Про це заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час зустрічі з заступницею помічника Президента США, Директоркою з питань Росії та Євразії Фіоною Хілл у Вашингтоні, передає УНН з посиланням на сайт уряду.