Російську агресію на морі зупинить лише присутність НАТО - уряд
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Україна не має підстав розраховувати на припинення агресії з боку Російської Федерації у найближчій перспективі, однак Москву може стримати розширення присутності НАТО у Чорноморському регіоні. Про це заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час зустрічі з заступницею помічника Президента США, Директоркою з питань Росії та Євразії Фіоною Хілл у Вашингтоні, передає УНН з посиланням на сайт уряду.
"Лідерство США у посиленні військової присутності Альянсу в Чорноморському регіоні надзвичайно важливе. Це єдиний шлях, який може допомогти стримати Росію від агресивних дій", - заявила віце-прем’єр-міністр.
За її словами, Україна розраховує на подальшу пильну увагу з боку США до ситуації в Азовському і Чорному морях та засудження російського збройного нападу на ВМС України поблизу Керченської протоки.
"Агресивні дії РФ підривають регіональну та міжнародну безпеку. Кремль нехтує міжнародним правом та двосторонніми угодами. Така поведінка вимагає посилення тиску на Росію", - наголосила Климпуш-Цинцадзе.
Чиновник також наголосила на необхідності термінового відновлення формату Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів, який нині блокується Угорщиною: "Україна приділяє значну увагу захисту прав національних меншин і прагне вирішувати це питання у двосторонньому діалозі з Угорщиною".
Нагадаємо, міністр оборони Чехії Лубомір Метнар стверджує, що Росія є однією з головних загроз для НАТО.