Российскому музыканту запрещен въезд в Украину сроком на три года

По результатам проверки в пункте пропуска "Жуляны" пассажиров, прибывших из Минска, установлено, что гражданин РФ в 2016 году совершил въезд на ВОТУ (г. Донецьк) и выезд из нее без получения соответствующего разрешения и за КПВВ (ч.2 ст.10 ЗУ "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на ВОТУ").

По решению начальника Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" гражданину России 1973 года, гитаристу группы "Бахыт-компот", запрещен въезд в Украину сроком на 3 года. Сейчас гражданина РФ возвращено обратным рейсом.

Всего с начала года сотрудники Государственной пограничной службы при въезде в Украину отказали в пересечении государственной границы и вернули обратно 20 деятелей культуры и искусства РФ, нарушивших украинское законодательство.



Как сообщал УНН, с начала года Украина запретила въезд 4345 лицам