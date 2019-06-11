Российскому музыканту запрещен въезд в Украину сроком на три года
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Гражданина России, который прилетел вчера в аэропорт "Киев", не пропустили сотрудники Государственной пограничной службы Украины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
По результатам проверки в пункте пропуска "Жуляны" пассажиров, прибывших из Минска, установлено, что гражданин РФ в 2016 году совершил въезд на ВОТУ (г. Донецьк) и выезд из нее без получения соответствующего разрешения и за КПВВ (ч.2 ст.10 ЗУ "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на ВОТУ").
По решению начальника Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" гражданину России 1973 года, гитаристу группы "Бахыт-компот", запрещен въезд в Украину сроком на 3 года. Сейчас гражданина РФ возвращено обратным рейсом.
Всего с начала года сотрудники Государственной пограничной службы при въезде в Украину отказали в пересечении государственной границы и вернули обратно 20 деятелей культуры и искусства РФ, нарушивших украинское законодательство.
Как сообщал УНН, с начала года Украина запретила въезд 4345 лицам