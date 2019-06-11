Російському музиканту заборонено в’їзд в Україну терміном на три роки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Громадянина Росії, який прилетів учора в аеропорт "Київ", не пропустили співробітники Державної прикордонної служби України. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
За результатами перевірки в пункті пропуску "Жуляни" пасажирів, які прибули із Мінська, встановлено, що громадянин РФ у 2016 році здійснив в’їзд на ТОТУ (м. Донецьк) та виїзд з неї без отримання відповідного дозволу та поза КПВВ (ч.2 ст.10 ЗУ "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на ТОТУ").
За рішенням начальника Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" громадянину Росії 1973 року народження, гітаристу гурту "Бахит-компот", заборонено в’їзд в Україну терміном на 3 роки. Наразі громадянина РФ повернуто зворотним рейсом.
Загалом з початку року співробітники Державної прикордонної служби під час в’їзду в Україну відмовили у перетинанні державного кордону та повернули зворотно 20 діячів культури та мистецтва РФ, які порушили українське законодавство.
Як повідомляв УНН, з початку року Україна заборонила в’їзд 4345 особам