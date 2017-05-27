Российском группы "Иванушки International" запретили въезд в Украину на три года - А.Слободян

А.Слободян рассказал, что в среду во время паспортного контроля пограничники обнаружили среди пассажиров, прилетевших из Астаны, четырех участников группы "Иванушки International", которые являются гражданами Российской Федерации и в отношении которых у пограничников была информация, что они посещали оккупирован Крым, нарушая законодательство Украины.

"Эта информация подтвердилась. И соответственно на основании действующего законодательства было принято решение о не пропуске их на территорию Украины с запретом въезда на территорию Украины на три года", - сказал он.

По словам помощника председателя Госпогранслужбы, после непродолжительных переговоров, они приняли решение, что будут возвращаться в Москву.

Как сообщал УНН, Лолита Милявская запрещен въезд в Украину на три года.