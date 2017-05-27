Російському гурту “Іванушки International” заборонили в’їзд в Україну на три роки — О.Слободян
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Російський гурт “Іванушки International” не пропустили на територію України, а також заборонили їм в’їзд до нашої країни на три роки за відвідування Криму, порушуючи законодавство України. Про це повідомив УНН помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.
О.Слободян розповів, що у середу під час паспортного контролю прикордонники виявили серед пасажирів, які прилетіли з Астани, чотирьох учасників групи “Иванушки International”, які є громадянами Російської Федерації і стосовно яких у прикордонників була інформація, що вони відвідували окупований Крим, порушуючи законодавство України.
“Ця інформація підтвердилася. І відповідно на підставі чинного законодавства було прийнято рішення про не пропуск їх на територію України із забороною в’їзду на територію України на три роки”, — сказав він.
За словами помічника голови Держприкордонслужби, після нетривалих переговорів, вони прийняли рішення, що будуть повертатися в Москву.
Як повідомляв УНН, Лоліті Мілявський заборонено в'їзд в Україну на три роки.