Российскому экс-министру экономразвития продлили домашний арест

“Ходатайство следователя о продлении меры пресечения удовлетворить. Сохранить все наложенные на Улюкаева запреты и ограничения, в том числе запрет покидать дом без разрешения следователя”, — огласила решение судья.

Таким образом судья согласилась с доводами следователя о том, что в случае освобождения А.Улюкаев сможет скрыться или помешать установлению истины по делу.

“По делу допрошены его бывшие подчиненные. Мы опасаемся, что он использует свои связи, ранее наработанные в министерстве, чтобы оказать давление на этих лиц”, — сказал следователь Роман Нестеров.

По его словам, в настоящее время завершены фонографическая и комплексная психолого-лингвистическая экспертизы, осталось допросить 15 свидетелей, провести осмотр документов, после чего можно будет предъявлять обвинение в окончательной редакции и приступать к ознакомлению с материалами дела.

Адвокаты, со своей стороны, просили освободить подзащитного, ссылаясь на его возраст, состояние здоровья и положительные характеристики. Следователь разрешил ему только посетить клинику, чтобы проверить зрение.

Напомним, в ночь на 15 ноября 2016 года Следственный комитет РФ сообщил, что А.Улюкаев был задержан на месте преступления при получении взятки в размере двух миллионов долларов за выданную Минэкономразвития РФ положительную оценку, которая позволила компании “Роснефть” приобрести госпакет акций компании “Башнефть”.