Российскому экс-министру экономразвития продлили домашний арест

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 66221 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108327 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166165 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121909 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119835 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114239 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105378 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107315 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103771 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157304 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российскому экс-министру экономразвития продлили домашний арест

Российскому экс-министру экономразвития продлили домашний арест

Киев  •  УНН

 • 11588 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Басманный суд Москвы в среду продлил до 15 июля срок домашнего ареста экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева, которого обвиняют в получении взятки в два миллиона долларов. Об этом сообщает РИА “Новости”, передает УНН.

“Ходатайство следователя о продлении меры пресечения удовлетворить. Сохранить все наложенные на Улюкаева запреты и ограничения, в том числе запрет покидать дом без разрешения следователя”, — огласила решение судья.

Таким образом судья согласилась с доводами следователя о том, что в случае освобождения А.Улюкаев сможет скрыться или помешать установлению истины по делу.

“По делу допрошены его бывшие подчиненные. Мы опасаемся, что он использует свои связи, ранее наработанные в министерстве, чтобы оказать давление на этих лиц”, — сказал следователь Роман Нестеров.

По его словам, в настоящее время завершены фонографическая и комплексная психолого-лингвистическая экспертизы, осталось допросить 15 свидетелей, провести осмотр документов, после чего можно будет предъявлять обвинение в окончательной редакции и приступать к ознакомлению с материалами дела.

Адвокаты, со своей стороны, просили освободить подзащитного, ссылаясь на его возраст, состояние здоровья и положительные характеристики. Следователь разрешил ему только посетить клинику, чтобы проверить зрение.

Напомним, в ночь на 15 ноября 2016 года Следственный комитет РФ сообщил, что А.Улюкаев был задержан на месте преступления при получении взятки в размере двух миллионов долларов за выданную Минэкономразвития РФ положительную оценку, которая позволила компании “Роснефть” приобрести госпакет акций компании “Башнефть”.

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