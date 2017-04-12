Російському екс-міністру економрозвитку продовжили домашній арешт

“Клопотання слідчого про продовження запобіжного заходу задовольнити. Зберегти всі накладені на О.Улюкаєва заборони і обмеження, в тому числі заборону залишати дім без дозволу слідчого”, — оголосила рішення суддя.

Таким чином суддя погодилася з доводами слідчого про те, що в разі звільнення О.Улюкаєв зможе втекти або перешкодити встановленню істини у справі.

“У справі допитано його колишніх підлеглих. Ми побоюємося, що він використає свої зв’язки, раніше напрацьовані в міністерстві, щоб чинити тиск на цих осіб”, — сказав слідчий Роман Нестеров.

За його словами, в даний час завершені фонографічна і комплексна психолого-лінгвістична експертизи, залишилося допитати 15 свідків, провести огляд документів, після чого можна буде пред’являти обвинувачення в остаточній редакції та приступати до ознайомлення з матеріалами справи.

Адвокати, зі свого боку, просили звільнити підзахисного, посилаючись на його вік, стан здоров’я та позитивні характеристики. Слідчий дозволив йому тільки відвідати клініку, щоб перевірити зір.

Нагадаємо, в ніч на 15 листопада 2016 року Слідчий комітет РФ повідомив, що О.Улюкаєв був затриманий на місці злочину при отриманні хабара в розмірі двох мільйонів доларів за видану Мінекономрозвитку РФ позитивну оцінку, яка дозволила компанії “Роснефть” придбати держпакет акцій компанії “Башнефть”.