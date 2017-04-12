Російському екс-міністру економрозвитку продовжили домашній арешт

ukru
27 березня, 18:53 • 72003 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 95217 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 114700 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 123306 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 173514 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 121872 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 110213 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 134078 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121293 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123405 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1.2 м/с
87 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна підготує і передасть США докази удару рф по енергетиці: Зеленський про атаку на Херсон

Україна підготує і передасть США докази удару рф по енергетиці: Зеленський про атаку на Херсон

27 березня, 17:37 • 35536 перегляди
Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

27 березня, 17:43 • 54087 перегляди
Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

27 березня, 18:10 • 49488 перегляди
Запоріжжя під атакою ворожих дронів: лунають вибухи, працює ППО

Запоріжжя під атакою ворожих дронів: лунають вибухи, працює ППО

27 березня, 18:20 • 37570 перегляди
Разом зі спільниками "вибивав" молотками "данину" з мобілізованих та онкохворих: затримано рекетира з рф

Разом зі спільниками "вибивав" молотками "данину" з мобілізованих та онкохворих: затримано рекетира з рф

27 березня, 18:35 • 32892 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 71999 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 128475 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 173512 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 199746 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 210514 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 85707 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 116312 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 142433 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 132084 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 162604 перегляди
Актуальне
Російському екс-міністру економрозвитку продовжили домашній арешт

Російському екс-міністру економрозвитку продовжили домашній арешт

Київ • УНН

 • 11591 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Басманний суд Москви в середу продовжив до 15 липня термін домашнього арешту екс-міністра економічного розвитку Росії Олексія Улюкаєва, якого обвинувачують в отриманні хабара у два мільйони доларів. Про це повідомляють РІА “Новости”, передає УНН.

“Клопотання слідчого про продовження запобіжного заходу задовольнити. Зберегти всі накладені на О.Улюкаєва заборони і обмеження, в тому числі заборону залишати дім без дозволу слідчого”, — оголосила рішення суддя.

Таким чином суддя погодилася з доводами слідчого про те, що в разі звільнення О.Улюкаєв зможе втекти або перешкодити встановленню істини у справі.

“У справі допитано його колишніх підлеглих. Ми побоюємося, що він використає свої зв’язки, раніше напрацьовані в міністерстві, щоб чинити тиск на цих осіб”, — сказав слідчий Роман Нестеров.

За його словами, в даний час завершені фонографічна і комплексна психолого-лінгвістична експертизи, залишилося допитати 15 свідків, провести огляд документів, після чого можна буде пред’являти обвинувачення в остаточній редакції та приступати до ознайомлення з матеріалами справи.

Адвокати, зі свого боку, просили звільнити підзахисного, посилаючись на його вік, стан здоров’я та позитивні характеристики. Слідчий дозволив йому тільки відвідати клініку, щоб перевірити зір.

Нагадаємо, в ніч на 15 листопада 2016 року Слідчий комітет РФ повідомив, що О.Улюкаєв був затриманий на місці злочину при отриманні хабара в розмірі двох мільйонів доларів за видану Мінекономрозвитку РФ позитивну оцінку, яка дозволила компанії “Роснефть” придбати держпакет акцій компанії “Башнефть”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$276.69
Brent
$73.33
Bitcoin
$86,991.70
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,111.45
Ethereum
$2,007.60