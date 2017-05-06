Российскому агентству Sputnik отказано в аккредитации при Конгрессе США

По ее информации, в аккредитации при Конгрессе отказано вашингтонскому корреспонденту Эндрю Фейнберг.

Согласно сведениям газеты, такое решение пресс-галерея Конгреса прийняла в связи с тем, что в рядах этого объединения нет сотрудников СМИ с государственным финансированием. По словам директора пресс-галереи Джастина Уилсона, на которого ссылается Politico, у агентства есть возможность обжаловать это решение.