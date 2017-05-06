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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 40150 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российскому агентству Sputnik отказано в аккредитации при Конгрессе США

Киев • УНН

 • 9383 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Российскому новостному агентству Sputnik отказали в оформлении постоянного пропуска в здание Капитолия, который также необходим для посещения журналистами ряда слушаний в Палате представителей и Сенате, сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Российскому агентству Sputnik отказано в аккредитации при Конгрессе США

По ее информации, в аккредитации при Конгрессе отказано вашингтонскому корреспонденту Эндрю Фейнберг.

Согласно сведениям газеты, такое решение пресс-галерея Конгреса прийняла в связи с тем, что в рядах этого объединения нет сотрудников СМИ с государственным финансированием. По словам директора пресс-галереи Джастина Уилсона, на которого ссылается Politico, у агентства есть возможность обжаловать это решение.

 

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