Российскому агентству Sputnik отказано в аккредитации при Конгрессе США
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Российскому новостному агентству Sputnik отказали в оформлении постоянного пропуска в здание Капитолия, который также необходим для посещения журналистами ряда слушаний в Палате представителей и Сенате, сообщает УНН со ссылкой на Politico.
По ее информации, в аккредитации при Конгрессе отказано вашингтонскому корреспонденту Эндрю Фейнберг.
Согласно сведениям газеты, такое решение пресс-галерея Конгреса прийняла в связи с тем, что в рядах этого объединения нет сотрудников СМИ с государственным финансированием. По словам директора пресс-галереи Джастина Уилсона, на которого ссылается Politico, у агентства есть возможность обжаловать это решение.