Російському агентству Sputnik відмовлено в акредитації при Конгресі США
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Російському новинному агентству Sputnik відмовили в оформленні постійного пропуску в будівлі Капітолія, який також потрібен для відвідування журналістами ряду слухань в Палаті представників і Сенаті, повідомиляє УНН з посиланням на Politico.
За її інформацією, в акредитації при Конгресі відмовлено вашингтонському кореспондентові Ендрю Фейнберг.
Згідно з відомостями газети, таке рішення прес-галерея Конгресу прийняла у зв’язку з тим, що в лавах цього об’єднання немає співробітників ЗМІ з державним фінансуванням. За словами директора прес-галереї Джастіна Уїлсона, на якого посилається Politico, у агентства є можливість оскаржити це рішення.