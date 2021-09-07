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Российского пропагандиста Киселёва госпитализировали с коронавирусом

Российского пропагандиста Киселёва госпитализировали с коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 25910 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Российского пропагандиста - телеведущего телеканала “Россия 1” Дмитрия Киселева госпитализировали с коронавирусом. Степень поражения лёгких примерно 25–50%. Об этом сообщает Telegram канал Mash, передает УНН.

Цитата

“Телеведущий Дмитрий Киселёв госпитализирован с коронавирусом. По нашим данным, сейчас он в состоянии средней тяжести”, — говориться в сообщении.

Детали

Сообщается, что болезнь началась с сухого кашля, повышенной температуры (до 38 градусов) и нехватки воздуха.

“Телеведущий работал — до тех пор, пока не развилась двусторонняя пневмония, а ПЦР-тест не показал положительный результат. Сейчас Киселёв госпитализирован в состоянии средней тяжести, он под наблюдением врачей. Степень поражения лёгких КТ-2, то есть примерно 25–50%”, — отмечается в сообщении.

Справка: тележурналист Дмитрий Киселев включен в список санкций Евросоюза из-за аннексии Крыма.

Служба безопасности Украины возбудила уголовное производство в отношении российского журналиста Дмитрия Киселева по статье "финансирование терроризма".

Дополнение

В июле 2021 года в России умерли 215 265 человек. Из них 50 421 человек от последствий COVID-19.

В июле в России выявлено максимум смертей среди больных COVID-19 за месяц.

В июле и августе в России неоднократно обновлялся рекорд по суточной смертности от коронавируса.

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