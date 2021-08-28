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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 3216 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 129132 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 132813 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 194293 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 229207 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 140531 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 132403 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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В России от COVID-19 в июле умерли более 50 тысяч человек

В России от COVID-19 в июле умерли более 50 тысяч человек

Киев  •  УНН

 • 17812 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. В июле 2021 года в России умерли 215 265 человек. Из них 50 421 человек от последствий COVID-19, сообщает Росстат РФ, передает УНН.

Детали

Смерти людей с диагнострованнним COVID-19 Росстат разделил на четыре категории:

  • COVID-19 как основная причина смерти - 38 922 случаи;
  • COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но необходимо провести дополнительные исследования - 5 206 случаев;
  • COVID-19 был сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие других болезней и способствовал появлению осложнений, ускорили смерть пациента - 1 449 случаев;
  • COVID-19 был сопутствующим заболеванием, но никак не повлиял на наступление смерти - 4 844 случая.

В июле в России выявлено максимум смертей среди больных COVID-19 за месяц.

В июле и августе в России неоднократно обновлялся рекорд по суточной смертности от коронавируса.

Добавим

В России за последние сутки коронавирус диагностировали у 19 492 человек. Умерли 799 человек.

Общее количество жертв COVID-19 в России достигло 180 840. Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 863 541 случаев коронавирусной инфекции.

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