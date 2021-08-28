У Росії від COVID-19 у липні померли більше 50 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У липні 2021 року в Росії померли 215 265 осіб. З них 50 421 людина від наслідків COVID-19, повідомляє Росстат РФ, передає УНН.
Деталі
Смерті людей з діагнострованнним COVID-19 Росстат розділив на чотири категорії:
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- COVID-19 як основна причина смерті - 38 922 випадки;
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- COVID-19 передбачається як основна причина смерті, але необхідно провести додаткові дослідження - 5 206 випадків;
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- COVID-19 був супутнім захворюванням, вплинув на розвиток інших хвороб і сприяв появі ускладнень, що прискорили смерть пацієнта - 1 449 випадків;
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- COVID-19 був супутнім захворюванням, але ніяк не вплинув на настання смерті - 4 844 випадки.
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У липні в Росії виявлено максимум смертей серед хворих COVID-19 за місяць.
У липні і серпні в Росії неодноразово оновлювався рекорд по добовій смертності від коронавірусу.
Додамо
У Росії за останню добу коронавірус діагностували у 19 492 осіб. Померли 799 осіб.
Загальна кількість жертв COVID-19 в Росії досягло 180 840. Всього в Росії за час пандемії зареєстровано 6 млн 863 541 випадків коронавірусної інфекції.