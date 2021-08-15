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У Росії четверту добу поспіль реєструють понад 800 смертей від COVID-19

Київ • УНН

 • 28233 перегляди

КИЇВ. 15 серпня. УНН. У Російській Федерації за останню добу померли 816 пацієнтів. Напередодні були зафіксовані рекордні 819 летальних випадків від COVID-19. Про це інформує УНН з посиланням на дані федерального оперативного штабу по боротьбі з інфекцією.

Деталі

Таким чином, кількість смертельних випадків в країні перевищує 800 випадків четвертий день поспіль: 12 серпня було зафіксовано 808 смертей, 13 серпня - 815, 14 серпня, - 819, що є максимумом з початку пандемії.

Зокрема, за добу в Москві зареєстрували 58 смертей, у Санкт-Петербурзі - 43, в Краснодарському краї та Іркутській області - по 35 померлих.

Загальна кількість жертв COVID-19 в Росії досягла 170 499.

Загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом в Росії зросла за добу на 21 624, до 6 600 836.

Найбільшу кількість випадків COVID-19 за добу виявили у Москві - 1 954 випадки зараження проти 2 317 днем раніше, в Санкт-Петербурзі - 1 668 і в Підмосков'ї - 1 359.

Доповнення

Кількість зареєстрованих заражень коронавірусом в світі станом на неділю, 15 серпня, становить 206 млн 713 тис. 632 випадки, свідчать дані американського університету Джонса Хопкінса.

З початку пандемії кількість від COVID-19 досягла 4 млн 640 тис. 481 людини.

До переліку країн з найбільшою кількістю випадків зараження COVID-19 входять США, Індія і Бразилія.

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