Російського пропагандиста Кисельова госпіталізували з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Російського пропагандиста - телеведучого телеканалу "Росія 1" Дмитра Кисельова госпіталізували з коронавірусом. Ступінь ураження легень приблизно 25-50%. Про це повідомляє Telegram канал Mash, передає УНН.
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"Телеведучий Дмитро Кисельов госпіталізований з коронавірусом. За нашими даними, зараз він в стані середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що хвороба почалася з сухого кашлю, підвищеної температури (до 38 градусів) і нестачі повітря.
"Телеведучий працював - до тих пір, поки не розвинулася двостороння пневмонія, а ПЛР-тест не показав позитивний результат. Зараз Кисельов госпіталізований в стані середньої тяжкості, він під наглядом лікарів. Ступінь ураження легень КТ-2, тобто приблизно 25-50%", - наголошується в повідомленні.
Довідка: тележурналіст Дмитро Кисельов включений в список санкцій Євросоюзу через анексію Криму.
Служба безпеки України порушила кримінальне провадження щодо російського журналіста Дмитра Кисельова за статтею "фінансування тероризму".
Доповнення
У липні 2021 року в Росії померли 215 265 осіб. З них 50 421 особа від наслідків COVID-19.
У липні в Росії виявлено максимум смертей серед хворих COVID-19 за місяць.
У липні і серпні в Росії неодноразово оновлювався рекорд по добовій смертності від коронавірусу.