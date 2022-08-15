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Российского оппозиционера Навального посадили в карцер

Киев • УНН

 • 209279 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Находящийся в заключении российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил в понедельник, что тюремная власть бросила его в карцер за незначительное нарушение правил после того, как он попытался побуждать сокамерников создать профсоюз, передает УНН.

Российского оппозиционера Навального посадили в карцер

Навальный, самый ярый критик президента владимира путина в россии отбывает 11,5 лет лишения свободы после того, как был признан виновным в нарушении условно-досрочного увольнения, мошенничестве и неуважении к судебным обвинениям. Он говорит, что все обвинения были сфабрикованы как повод, чтобы заключить его в тюрьму, чтобы помешать его политическим амбициям.

Детали

В понедельник он сообщил в Твиттер, что его поместили в карцер, сначала на три дня, за то, что он регулярно не застегивала верхнюю пуговицу своей тюремной формы, которая, по его словам, была на несколько размеров больше.

Сообщается, что Навальный находится в исправительной колонии ИК-6 в Мелехове под Владимиром, примерно в 250 км к востоку от Москвы.

«ШУ представляет собой бетонный строй размером 2,5 х 3 метра. Большую часть времени там невыносимо, потому что холодно и сыро. На полу вода. Мне достался пляжный вариант – очень жарко и воздуха почти нет», – написал Навальный.

«Окно крошечное, но стены слишком толстые для любого потока воздуха — даже паутина не двигается. Там нет вентиляции... В 5 утра забирают матрас и подушку и поднимают кровать. В 21:00 кровать снова опускается и матрас возвращается. Там железный стол, железная скамья, раковина, дырка в полу и две камеры под потолком».

Добавим

46-летний политик, вернулся в россию в 2021 году из Германии, где он лечился от попытки отравить его нервно-паралитическим веществом Новичок.

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