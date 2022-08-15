Російського опозиціонера Навального посадили у карцер

Навальний, найзатятіший критик президента володимира путіна в росії відбуває 11,5 років позбавлення волі після того, як був визнаний винним у порушенні умовно-дострокового звільнення, шахрайстві та неповазі до судових звинувачень. Він каже, що всі звинувачення були сфабриковані як привід, щоб ув'язнити його, щоб перешкодити його політичним амбіціям.

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У понеділок він повідомив у Твіттер, що його помістили до карцеру, спочатку на три дні, за те, що він регулярно не застібав верхній гудзик своєї тюремної форми, який, за його словами, був на кілька розмірів більше.

Повідомляється, що Навальний знаходиться у виправній колонії ІЧ-6 у Мелеховому під Владимиром, приблизно за 250 км на схід від Москви.

«ШУ предсталяє собою бетоннц будкц розміром 2,5 х 3 метри. Більшу частину часу там нестерпно, бо холодно та сиро. На підлозі вода. Мені дістався пляжний варіант - дуже спекотно і повітря майже немає», - написав Навальний.

«Вікно крихітне, але стіни надто товсті для будь-якого потоку повітря — навіть павутиння не рухається. Там немає вентиляції... О 5-й ранку забирають матрац і подушку і піднімають ліжко. О 21:00 ліжко знову опускається і матрац повертається. Там залізний стіл, залізна лава, раковина, дірка у підлозі та дві камери під стелею».

Додамо

46-річний політик, повернувся в росію у 2021 році з Німеччини, де він лікувався від спроби отруїти його нервово-паралітичною речовиною Новачок.