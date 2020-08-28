Российского хакера подозревают в подготовке кибератаки на бизнес Илона Маска
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Задержанный ФБР российский хакер Егор Крючков готовил атаку на компьютерные сети компании Tesla Илона Маска. Об этом пишет DW, передает УНН.
Серьезность атаки американский предприниматель подтвердил в своем Twitter. Таким образом он отреагировал на публикацию калифорнийской мультимедийной компании Teslarati, специализирующейся на освещении деятельности Tesla, Space X и других инновационных проектах Маска.
Из публикации следует, что атака на компьютерные сети Tesla была серьезно подготовлена. Отмечается, что Крючков и его группа нашли русскоязычного сотрудника, который не является гражданином США, предприятия Gigafactory (завод по производству литий-ионных аккумуляторов для электромобилей - ред.) в Неваде, принадлежащего компании Tesla, его имя не разглашается. Известно только, что он имеет доступ к компьютерным сетям Tesla. Контакт был установлен в мессенджере WhatsApp 16 июля, пишет издание.
Крючков прилетел в США 28 июля по туристической визе. 31 июля он арендовал номер в Неваде. После совместной поездки на пикник на озеро Тахо, где Крючков всячески избегал возможности попасть на совместные фотографии, состоялась еще одна встреча, во время которой российский хакер предложил работнику Tesla до 1 млн долларов наличными или биткоинами. Тот, в свою очередь, должен был запустить предоставленную Крючковым вредоносную программу в компьютерные сети Tesla. Хакеры планировали похитить корпоративные данные и потребовать за них выкуп, отмечает издание.
Работник Tesla после этой встречи, как сообщается, проинформировал о планах руководство компании и его дальнейшее общение с российским хакером проходило под контролем ФБР. Как сообщается в публикации, к которой приложены документы ФБР, в результате была получена, в частности, информация, что именно Крючков и его подельники стоят за атакой на сети американской компании CWT Travel, которая в итоге выплатила злоумышленниками за похищенную информацию 4,5 млн долларов.
19 августа сотрудник Tesla встретился с Крючковым и получил от него аванс в 11 тыс. долларов. Однако двумя днями позднее хакер сообщил ему, что проведение операции откладывается на более поздний срок. Крючков также рассказал, что сам он покидает Неваду. 22 августа российский хакер был арестован в Лос-Анджелесе.
Напомним, в конце июля Маск вошел в пятерку самых богатых людей планеты по версии Forbes.