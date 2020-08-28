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Російського хакера підозрюють у підготовці кібератаки на бізнес Ілона Маска

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Затриманий ФБР російський хакер Єгор Крючков готував атаку на комп'ютерні мережі компанії Tesla Ілона Маска. Про це пише DW, передає УНН.

Російського хакера підозрюють у підготовці кібератаки на бізнес Ілона Маска

Серйозність атаки американський підприємець підтвердив в своєму Twitter. Таким чином він відреагував на публікацію каліфорнійської мультимедійної компанії Teslarati, що спеціалізується на висвітленні Tesla, Space X і інших інноваційних проектах Маска.

З публікації випливає, що атака на комп'ютерні мережі Tesla була серйозно підготовлена. Зазначається, що Крючков і його група знайшли російськомовного співробітника, який не є громадянином США, підприємства Gigafactory (завод з виробництва літій-іонних акумуляторів для електромобілів - ред.) у Неваді, що належить компанії Tesla, його ім'я не розголошується. Відомо тільки, що він має доступ до комп'ютерних мереж Tesla. Контакт було встановлено в месенджері WhatsApp 16 липня, пише видання.

Крючков прилетів в США 28 липня по туристичній візі. 31 липня він орендував номер в Неваді. Після спільної поїздки на пікнік на озеро Тахо, де Крючков всіляко уникав можливості потрапити на спільні фотографії, відбулася ще одна зустріч, під час якої російський хакер запропонував працівнику Tesla до 1 млн доларів готівкою або біткоіни. Той, своєю чергою, повинен був запустити надану Крючковим шкідливу програму в комп'ютерні мережі Tesla. Хакери планували викрасти корпоративні дані і вимагати за них викуп, відзначає видання.

Працівник Tesla після цієї зустрічі, як повідомляється, поінформував про плани керівництво компанії і його подальше спілкування з російським хакером проходило під контролем ФБР. Як повідомляється в публікації, до якої додані документи ФБР, в результаті була отримана, зокрема, інформація, що саме Крючков і його подільники стоять за атакою на мережі американської компанії CWT Travel, яка в підсумку виплатила зловмисниками за викрадену інформацію 4,5 млн доларів.

19 серпня співробітник Tesla зустрівся з Крючковим і отримав від нього аванс в 11 тис. доларів. Однак через два дні хакер повідомив йому, що проведення операції відкладається на більш пізній термін. Крючков також розповів, що сам він залишає Неваду. 22 серпня російський хакер був заарештований в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, наприкінці липня Ілон Маск увійшов до п'ятірки найбагатших людей планети за версією Forbes.

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