Російського хакера підозрюють у підготовці кібератаки на бізнес Ілона Маска
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Затриманий ФБР російський хакер Єгор Крючков готував атаку на комп'ютерні мережі компанії Tesla Ілона Маска. Про це пише DW, передає УНН.
Серйозність атаки американський підприємець підтвердив в своєму Twitter. Таким чином він відреагував на публікацію каліфорнійської мультимедійної компанії Teslarati, що спеціалізується на висвітленні Tesla, Space X і інших інноваційних проектах Маска.
З публікації випливає, що атака на комп'ютерні мережі Tesla була серйозно підготовлена. Зазначається, що Крючков і його група знайшли російськомовного співробітника, який не є громадянином США, підприємства Gigafactory (завод з виробництва літій-іонних акумуляторів для електромобілів - ред.) у Неваді, що належить компанії Tesla, його ім'я не розголошується. Відомо тільки, що він має доступ до комп'ютерних мереж Tesla. Контакт було встановлено в месенджері WhatsApp 16 липня, пише видання.
Крючков прилетів в США 28 липня по туристичній візі. 31 липня він орендував номер в Неваді. Після спільної поїздки на пікнік на озеро Тахо, де Крючков всіляко уникав можливості потрапити на спільні фотографії, відбулася ще одна зустріч, під час якої російський хакер запропонував працівнику Tesla до 1 млн доларів готівкою або біткоіни. Той, своєю чергою, повинен був запустити надану Крючковим шкідливу програму в комп'ютерні мережі Tesla. Хакери планували викрасти корпоративні дані і вимагати за них викуп, відзначає видання.
Працівник Tesla після цієї зустрічі, як повідомляється, поінформував про плани керівництво компанії і його подальше спілкування з російським хакером проходило під контролем ФБР. Як повідомляється в публікації, до якої додані документи ФБР, в результаті була отримана, зокрема, інформація, що саме Крючков і його подільники стоять за атакою на мережі американської компанії CWT Travel, яка в підсумку виплатила зловмисниками за викрадену інформацію 4,5 млн доларів.
19 серпня співробітник Tesla зустрівся з Крючковим і отримав від нього аванс в 11 тис. доларів. Однак через два дні хакер повідомив йому, що проведення операції відкладається на більш пізній термін. Крючков також розповів, що сам він залишає Неваду. 22 серпня російський хакер був заарештований в Лос-Анджелесі.
Нагадаємо, наприкінці липня Ілон Маск увійшов до п'ятірки найбагатших людей планети за версією Forbes.