Ілон Маск увійшов до п'ятірки найбагатших людей планети за версією Forbes

ukru
19 березня, 18:42 • 95588 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 135481 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 114942 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 129355 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 133958 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 123923 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 168145 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125809 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125414 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124288 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

19 березня, 20:18 • 74801 перегляди
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

00:24 • 29675 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

01:00 • 115560 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 90500 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 40572 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 108713 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 113548 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 106057 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 168151 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 127514 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 70797 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 77024 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 112382 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 130071 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 129062 перегляди
Актуальне
Ілон Маск увійшов до п'ятірки найбагатших людей планети за версією Forbes

Ілон Маск увійшов до п'ятірки найбагатших людей планети за версією Forbes

Київ • УНН

 • 21704 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Американський підприємець Ілон Маск, який очолює компанію Tesla і SpaceX, вперше увійшов до п’ятірки найбагатших людей планети за версією журналу Forbes. Відповідна інформація наводиться у вівторок на сайті журналу, передає УНН.

За його даними, наразі фінансовий стан Маска оцінюється в 74,2 млрд доларів. На даний момент Forbes ставить Маска на п’яту сходинку в списку найбагатших людей планети. Шосте місце зі статком 72,2 млрд доларів займає колишній керівник Microsoft Стів Балмер, на сьомому місці знаходиться глава інвестиційного фонду Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (72 млрд доларів).

Разом з тим 49-річний Маск як і раніше поступається очільнику компанії Facebook Марку Цукербергу (90,3 млрд доларів). Перші три рядки займають один із засновників Microsoft Білл Гейтс (113,4 млрд доларів), генеральний директор французької групи компаній LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно (113,8 млрд доларів) і глава корпорації Amazon Джефф Безос зі статком 189 млрд доларів. Останній залишається найбагатшою людиною планети вже третій рік поспіль.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Колишня дружина засновника Amazon стала найбагатшою жінкою США

Компанія Tesla була заснована Маском у 2003 році. Спочатку вона називалася Tesla Motors, але згодом була перейменована в Tesla. Спочатку компанія спеціалізувалася тільки на виробництві електромобілів, проте пізніше стала також займатися створенням сонячних батарей та інших енергонакопітельних систем.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Twitter була здійснена хакерська атака: постраждали акаунти Білла Гейтса, Ілона Маска та інших

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32