Ілон Маск увійшов до п'ятірки найбагатших людей планети за версією Forbes

За його даними, наразі фінансовий стан Маска оцінюється в 74,2 млрд доларів. На даний момент Forbes ставить Маска на п’яту сходинку в списку найбагатших людей планети. Шосте місце зі статком 72,2 млрд доларів займає колишній керівник Microsoft Стів Балмер, на сьомому місці знаходиться глава інвестиційного фонду Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (72 млрд доларів).

Разом з тим 49-річний Маск як і раніше поступається очільнику компанії Facebook Марку Цукербергу (90,3 млрд доларів). Перші три рядки займають один із засновників Microsoft Білл Гейтс (113,4 млрд доларів), генеральний директор французької групи компаній LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно (113,8 млрд доларів) і глава корпорації Amazon Джефф Безос зі статком 189 млрд доларів. Останній залишається найбагатшою людиною планети вже третій рік поспіль.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Колишня дружина засновника Amazon стала найбагатшою жінкою США

Компанія Tesla була заснована Маском у 2003 році. Спочатку вона називалася Tesla Motors, але згодом була перейменована в Tesla. Спочатку компанія спеціалізувалася тільки на виробництві електромобілів, проте пізніше стала також займатися створенням сонячних батарей та інших енергонакопітельних систем.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Twitter була здійснена хакерська атака: постраждали акаунти Білла Гейтса, Ілона Маска та інших