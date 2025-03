На Twitter була здійснена хакерська атака: постраждали акаунти Білла Гейтса, Ілона Маска та інших

Зловмисники від імені відомих особистостей пообіцяли подвоїти перераховану суму, якщо вона буде переведена протягом найближчого часу.

Як передає Bloomberg, атаці також піддалися офіційні сторінки в Twitter американських компаній Apple і Uber. Агентство Reuters, в свою чергу, повідомляє, що облікові записи підприємця і колишнього мера Нью-Йорка Майкла Блумберга, реп-виконавця Каньє Веста і колишнього віце-президента США Джозефа Байдена також зламані хакерами. Пізніше стало відомо про злам акаунтів глави інвестиційного фонду Berkshire Hathaway Воррена Баффета і колишнього президента США Барака Обами (2009-2017).

Пізніше в Twitter повідомили, що вивчають передбачуваний злам акаунтів.

“Ми маємо відомості про інцидент, пов’язаний з безпекою акаунтів на Twitter”, — вказується в заяві компанії. — Ми займаємося розслідуванням і вживаємо заходів щодо усунення наслідків". Керівництво компанії також обіцяло інформувати про будь-які новини.

You may be unable to Tweet or reset your password while we review and address this incident.

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 15, 2020

У службі підтримки соціальної мережі відзначили, що деякі користувачі під час проведення перевірки не зможуть публікувати повідомлення. Крім того тимчасово було відключено функцію відновлення пароля. Телекомпанія СNN відзначала, що в першу чергу обмеження торкнуться користувачів з великою кількістю підписників, чиї акаунти в Twitter пройшли перевірку на справжність.

До теперішнього моменту публікації на сторінках зазначених компаній і людей видалені, при цьому в деяких акаунтах, в тому числі Apple, зникли записи за весь час його існування. За останніми даними агентства Bloomberg, хакерам вдалося зібрати не менше 110 тисяч доларів.

У Twitter пізніше повідомили про відновлення роботи більшості акаунтів після перевірки.