На Twitter была осуществлена хакерская атака: пострадали аккаунты Билла Гейтса, Илона Маска и других

Злоумышленники от лица известных личностей пообещали удвоить перечисленную сумму, если она будет переведена в течение ближайшего времени.

Как передает Bloomberg, атаке также подверглись официальные страницы в Twitter американских компаний Apple и Uber. Агентство Reuters, в свою очередь, сообщает, что учетные записи предпринимателя и бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, рэп-исполнителя Канье Уэста и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена также взломаны хакерами. Позже стало известно о взломе аккаунтов главы инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета и бывшего президента США Барака Обамы (2009-2017).

Позже в Twitter сообщили, что изучают предполагаемый взлом аккаунтов.

“Мы располагаем сведениями об инциденте, связанном с безопасностью аккаунтов в Twitter”, — указывается в заявлении компании. — Мы занимаемся расследованием и принимаем меры по устранению последствий". Руководство компании также обещало информировать о каких-либо новостях.

В службе поддержки социальной сети отметили, что некоторые пользователи во время проведения проверки не смогут публиковать сообщения. Кроме того временно была отключена функция восстановления пароля. Телекомпания СNN отмечала, что в первую очередь ограничения коснутся пользователей с большим количеством подписчиков, чьи аккаунты в Twitter прошли проверку на подлинность.

К настоящему моменту публикации на страницах указанных компаний и людей удалены, при этом в некоторых аккаунтах, в том числе Apple, исчезли записи за все время его существования. По последним данным агентства Bloomberg, хакерам удалось собрать не менее 110 тысяч долларов.

В Twitter позже сообщили о возобновлении работы большинства аккаунтов после проверки.