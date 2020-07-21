Илон Маск вошел в пятерку самых богатых людей планеты по версии Forbes

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 19055 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100736 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105625 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 132118 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110143 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130565 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101929 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102551 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104394 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102042 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
Илон Маск вошел в пятерку самых богатых людей планеты по версии Forbes

Илон Маск вошел в пятерку самых богатых людей планеты по версии Forbes

Киев  •  УНН

 • 21703 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Американский предприниматель Илон Маск, который возглавляет компанию Tesla и SpaceX, впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes. Соответствующая информация приводится во вторник на сайте журнала, передает УНН.

По его данным, сейчас финансовое положение Маска оценивается в 74,2 млрд долларов. На данный момент Forbes ставит Маска на пятую строчку в списке самых богатых людей планеты. Шестое место с состоянием 72,2 млрд долларов занимает бывший руководитель Microsoft Стив Балмер, на седьмом месте находится глава инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (72 млрд долларов).

Вместе с тем 49-летний Маск прежнему уступает главе компании Facebook Марку Цукербергу (90,3 млрд долларов). Первые три строчки занимают один из основателей Microsoft Билл Гейтс (113,4 млрд долларов), генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно (113,8 млрд долларов) и глава корпорации Amazon Джефф Безос с состоянием 189 млрд долларов. Последний остается самым богатым человеком планеты уже третий год подряд.

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Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Сначала она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Сначала компания специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже стала также заниматься созданием солнечных батарей и других енергонакопительних систем.

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