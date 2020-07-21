Илон Маск вошел в пятерку самых богатых людей планеты по версии Forbes
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Американский предприниматель Илон Маск, который возглавляет компанию Tesla и SpaceX, впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes. Соответствующая информация приводится во вторник на сайте журнала, передает УНН.
По его данным, сейчас финансовое положение Маска оценивается в 74,2 млрд долларов. На данный момент Forbes ставит Маска на пятую строчку в списке самых богатых людей планеты. Шестое место с состоянием 72,2 млрд долларов занимает бывший руководитель Microsoft Стив Балмер, на седьмом месте находится глава инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (72 млрд долларов).
Вместе с тем 49-летний Маск прежнему уступает главе компании Facebook Марку Цукербергу (90,3 млрд долларов). Первые три строчки занимают один из основателей Microsoft Билл Гейтс (113,4 млрд долларов), генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно (113,8 млрд долларов) и глава корпорации Amazon Джефф Безос с состоянием 189 млрд долларов. Последний остается самым богатым человеком планеты уже третий год подряд.
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Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Сначала она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Сначала компания специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже стала также заниматься созданием солнечных батарей и других енергонакопительних систем.
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