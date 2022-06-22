Российского юмориста Галкина исключили из "черного списка" Минкульта Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Российского юмориста и телеведущего Максима Галкина убрали из перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства культуры и информационной политики, сообщает УНН.
Детали
Вноябре прошлого года Минкульт внес Галкина в "черный список" лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.
Тогда СБУ отметило, что "Максим Галкин провоцирует сепаратистские настроения и поддерживает временную оккупацию рф территорий Украины".
Последние изменения на сайте Минкульта в список были внесены 21 июня 2022 года. Сейчас количество фамилий сократилось до 209.
Напомним
Российский шоумен Максим Галкин, который покинул рф после ее вторжения в Украину, заявил, что передаст часть заработанных во время тура в Израиле денег на помощь украинским беженцам.