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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Російського гумориста Галкіна виключили з "чорного списку" Мінкульту України

Російського гумориста Галкіна виключили з "чорного списку" Мінкульту України

Київ • УНН

 • 144639 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Російського гумориста та телеведучого Максима Галкіна прибрали з переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Про це свідчать дані на сайті Міністерства культури та інформаційної політики, інформує УНН.

Деталі

У листопаді минулого року Мінкульт вніс Галкіна до "чорного списку" осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Тоді в СБУ зазначили, що "Максим Галкін провокує сепаратистські настрої та підтримує тимчасову окупацію рф територій України".

Останні зміни на сайті Мінкульту до переліку внесено 21 червня 2022 року. Наразі кількість прізвищ скоротилася до 209. 

Нагадаємо 

Російський шоумен Максим Галкін, який покинув рф після її вторгнення в Україну, заявив, що передасть частину зароблених під час туру в Ізраїлі грошей на допомогу українським біженцям. 

Українські Національні Новини

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