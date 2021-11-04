До “чорного” списку Мінкульту потрапив російський гуморист Максим Галкін

Деталі

Згідно з оновленим переліком, до "чорного" списку увійшов російський пародист, гуморист та телеведучий Максим Галкін. Це означає, що артисту заборонено в'їзд до України.

Наразі у списку перебуває 259 осіб.



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Нагадаємо

Учора до “чорного” списку Мінкульту потрапило ще 32 російських акторів.

Контекст

Ще у 2017 році Мінкульт почав публікувати перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

У вересні цього року Мінкульт вніс у “чорний список" російського реп-виконавця Алішера Валєєва, відомого як “Моргенштерн”.

У червні за дорученням СБУ Мінкульт додав у список російського артиста Філіпа Кіркорова. Проте згодом його прізвище прибрали зі списку.

Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, складає МКІП на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.