До “чорного” списку Мінкульту потрапив російський гуморист Максим Галкін
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Міністерство культури та інформаційної політики України внесло російського гумориста Максима Галкіна до "чорного" списку людей, які створюють загрозу національній безпеці. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Мінкульту.
Деталі
Згідно з оновленим переліком, до "чорного" списку увійшов російський пародист, гуморист та телеведучий Максим Галкін. Це означає, що артисту заборонено в'їзд до України.
Наразі у списку перебуває 259 осіб.
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Нагадаємо
Учора до “чорного” списку Мінкульту потрапило ще 32 російських акторів.
Контекст
Ще у 2017 році Мінкульт почав публікувати перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.
У вересні цього року Мінкульт вніс у “чорний список" російського реп-виконавця Алішера Валєєва, відомого як “Моргенштерн”.
У червні за дорученням СБУ Мінкульт додав у список російського артиста Філіпа Кіркорова. Проте згодом його прізвище прибрали зі списку.
Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, складає МКІП на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.