В "черный" список Минкульта попал российский юморист Максим Галкин
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского юмориста Максима Галкина в "черный" список людей, которые создают угрозу национальной безопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Минкульта.
Детали
Согласно обновленному перечню, в "черный" список вошел российский пародист, юморист и телеведущий Максим Галкин. Это означает, что артисту запрещен въезд в Украину.
Сейчас в списке находится 259 человек.
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Напомним
Вчера в “черный” список Минкульта попало еще 32 российских актера.
Контекст
Еще в 2017 году Минкульт начал публиковать перечень людей, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.
В сентябре этого года Минкульт внес в “черный список" российского рэп-исполнителя Алишера Валеева, известного как “Моргенштерн”.
В июне по поручению СБУ Минкульт добавил в список российского артиста Филиппа Киркорова. Однако позже его фамилию убрали из списка.
Перечень людей, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет МКИП на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.