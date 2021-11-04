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В "черный" список Минкульта попал российский юморист Максим Галкин

Киев • УНН

 • 23513 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского юмориста Максима Галкина в "черный" список людей, которые создают угрозу национальной безопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Минкульта.

В "черный" список Минкульта попал российский юморист Максим Галкин

Детали

Согласно обновленному перечню, в "черный" список вошел российский пародист, юморист и телеведущий Максим Галкин. Это означает, что артисту запрещен въезд в Украину.

Сейчас в списке находится 259 человек.

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Напомним

Вчера в “черный” список Минкульта попало еще 32 российских актера.

Контекст

Еще в 2017 году Минкульт начал публиковать перечень людей, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

В сентябре этого года Минкульт внес в “черный список" российского рэп-исполнителя Алишера Валеева, известного как “Моргенштерн”.

В июне по поручению СБУ Минкульт добавил в список российского артиста Филиппа Киркорова. Однако позже его фамилию убрали из списка.

Перечень людей, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет МКИП на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

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