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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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До “чорного” списку Мінкульту потрапили ще понад 30 російських акторів

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Ще 32 російських актори потрапили до “чорного” списку Міністерства культури та інформаційної політики України, які створюють загрозу національній безпеці. Список оприлюднили у Мінкульті, пише УНН

До “чорного” списку Мінкульту потрапили ще понад 30 російських акторів

Деталі

Так, у "чорному" списку відтепер: Павло Богомолов, Ілля Власов, Михайло Разінкін, Анастасія Бакланова, Роман Гусєв, Костянтин Гапонов, В'ячеслав Земляний, Максим Шпаковський, Андрій Фомін, Ілля Домбровський, Юрій Котов, Людмила Яковлєва, Ігор Лучінак, , Катерина Федченко, Катерина Насонова, Андрій Пензін, Володимир Міллер, Олександр Романов, Усейн Дегерменджі, Олександр Классен, Андрій Скабар, Сергій Воробйов, Валентин Томусяк, Олександр Загляєв, Роман Никифоров, Дмитро Чудін, Олександр Лапшов, Олександр Марушев, Єгор Попов, Євген Кузьмін та Михайло Грищенко.
З урахуванням доповнень до списку на даний час включено 258 осіб.

Контекст

Ще у 2017 році Мінкульт почав публікувати перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.
У вересні цього року Мінкульт вніс у “чорний список" російського реп-виконавця Алішера Валєєва, відомого як “Моргенштерн”.

У червні за дорученням СБУ Мінкульт включив російського артиста Філіпа Кіркорова в список. Проте, вже згодом його прізвище видалили зі списку.

Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, складає МКІП на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
21 жовтня Міністерство культури та інформаційної політики України внесло ще 14 російських акторів до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

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