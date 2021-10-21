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Мінкульт вніс до "чорного списку" ще 14 російських акторів

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Міністерство культури та інформаційної політики України внесло ще 14 російських акторів до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Список розміщено на сайті МКІП, пише УНН.

Мінкульт вніс до "чорного списку" ще 14 російських акторів

Деталі

Згідно з оновленим списком, за поданням Служби безпеки України (СБУ) до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, увійшли додатково наступні російські актори:

Сергій Гарусов, Максим Дахненко, Марина Денисова, Володимир Ільїн, Олексій Кравченко, Євген Кузьмін, Олександр Марушев, Андрій Терентьєв, Микита Терентьєв, Світлана Терентьєва, Гліб Темнов, Олексій Червяков, Олена Чижова, Андрій Шаповал.

Наразі у списку перебуває 227 осіб.

Доповнення

Ще у 2017 році Мінкульт почав публікувати перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

У вересні цього року Мінкульт вніс у “чорний список" російського реп-виконавця Алішера Валєєва, відомого як “Моргенштерн”.

У червні за дорученням СБУ Мінкульт включив російського артиста Філіпа Кіркорова в список. Проте, вже згодом його прізвище видалили зі списку.

Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, складає МКІП на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

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