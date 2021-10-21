Минкульт внес в "черный список" еще 14 российских актеров
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Министерство культуры и информационной политики Украины внесло еще 14 российских актеров в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Список размещен на сайте МКИП, пишет УНН.
Детали
Согласно обновленному списку, по представлению Службы безопасности Украины (СБУ) в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, вошли дополнительно следующие российские актеры:
Сергей Гарусов, Максим Дахненко, Марина Денисова, Владимир Ильин, Алексей Кравченко, Евгений Кузьмин, Александр Марушев, Андрей Терентьев, Никита Терентьев, Светлана Терентьева, Глеб Темнов, Алексей Червяков, Елена Чижова, Андрей Шаповал.
Сейчас в списке находится 227 человек.
Дополнение
Еще в 2017 году Минкульт начал публиковать перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.
В сентябре этого года Минкульт внес в "черный список" российского рэп-исполнителя Алишера Валеева, известного как "Моргенштерн".
В июне по поручению СБУ Минкульт включил российского артиста Филиппа Киркорова в список. Однако, уже потом его фамилия удалили из списка.
Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет МКИП на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.