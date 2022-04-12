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Российского гонщика выгнали из команды за нацистский жест

Киев • УНН

 • 218912 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Шведская команда Ward Racing расторгла контракт с российским картинг-гонщиком Артемом Северюхиным, который продемонстрировал нацистский жест на чемпионате Европы. Сам спортсмен отрицает, что приветствовал нацистов, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Российского гонщика выгнали из команды за нацистский жест

Цитата

“Ward Racing решительно осуждает действия гонщика Артема Северюхина во время церемонии награждения 10 апреля 2022 года, поскольку считает их проявлением неспортивного поведения, недопустимым нарушением этического и морального спортивного кодекса. На основании этих соображений Ward Racing не видит возможности для продолжения сотрудничества с Артемом Северюхиным и прекратит его гоночный контракт”, — заявили представители команды:

Детали 

В Ward Racing заявили, что гонщики не представляют сборную ни одной страны, они выступают отдельно. Они также извинились за действия спортсмена.

В то же время Международная автомобильная федерация (FIA) начала немедленное расследование относительно “неприемлемого поведения” и заявила, что вскоре сообщит о дальнейших шагах. В российской автомобильной федерации (RAF) сообщили, что ознакомлены с инцидентом и считают неприемлемым “даже случайное проявление фашизма и нацизма в российском автоспорте и среди российских спортсменов”.

Сам спортсмен записал видеообращение с извинениями, в котором подчеркнул, что не демонстрировал нацистский жест.

“Это неправда, я никогда не поддерживал нацистов. Я считаю это одним из худших преступлений против человечества. Я знаю, что я дурак, и я готов быть наказанным, но, пожалуйста, поверьте, что в моих действиях не было никакого умысла”, - сказал он.

Напомним 

Северюхин продемонстрировал нацистский жест во время награждения на юниорском чемпионате Европы по картингу.

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