Российского гонщика выгнали из команды за нацистский жест

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“Ward Racing решительно осуждает действия гонщика Артема Северюхина во время церемонии награждения 10 апреля 2022 года, поскольку считает их проявлением неспортивного поведения, недопустимым нарушением этического и морального спортивного кодекса. На основании этих соображений Ward Racing не видит возможности для продолжения сотрудничества с Артемом Северюхиным и прекратит его гоночный контракт”, — заявили представители команды:

Детали

В Ward Racing заявили, что гонщики не представляют сборную ни одной страны, они выступают отдельно. Они также извинились за действия спортсмена.

В то же время Международная автомобильная федерация (FIA) начала немедленное расследование относительно “неприемлемого поведения” и заявила, что вскоре сообщит о дальнейших шагах. В российской автомобильной федерации (RAF) сообщили, что ознакомлены с инцидентом и считают неприемлемым “даже случайное проявление фашизма и нацизма в российском автоспорте и среди российских спортсменов”.

Сам спортсмен записал видеообращение с извинениями, в котором подчеркнул, что не демонстрировал нацистский жест.

“Это неправда, я никогда не поддерживал нацистов. Я считаю это одним из худших преступлений против человечества. Я знаю, что я дурак, и я готов быть наказанным, но, пожалуйста, поверьте, что в моих действиях не было никакого умысла”, - сказал он.

Напомним

Северюхин продемонстрировал нацистский жест во время награждения на юниорском чемпионате Европы по картингу.



