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Російський гонщик продемонстрував нацистський жест на чемпіонаті Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Російський гонщик Артем Сєвєрюхін продемонстрував нацистський жест під час нагородження на юніорському чемпіонаті Європи з картингу. Про це повідомляє УНН із посиланням на коментар міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка.

Російський гонщик продемонстрував нацистський жест на чемпіонаті Європи

Цитата

"На відео вище — не кадри Другої світової, не розбомблене "високоточною зброєю нацистське місто в Україні". Це — звичайний 15-річний російський хлопчик Артем Северюхін, що відзначає перемогу на етапі чемпіонату Європи по картингу нацистським жестом.

Фашистське привітання російський Артем показав у Португалії, де він виступав під італійським прапором. російські ЗМІ вже процитували мати юного нациста. Та каже, мовляв, її син просто так святкував свою перемогу і "відправив сердечкі команді".

Ось так і виходить, що батьки тих, хто звинувачує нашу країну в нацизмі, самі виховують фашистів. А після звірств під Києвом це ствердження — беззаперечне", — написав Ткаченко.

Нагадаємо

На Олімпійських іграх 2022 у Пекіні український скелетоніст Владислав Гераскевич показав плакат із написом "Ні війні в Україні".

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