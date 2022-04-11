Российский гонщик продемонстрировал нацистский жест на чемпионате Европы

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"На видео выше — не кадры Второй мировой, не разбомбленный "высокоточным оружием нацистское город в Украине". Это — обычный 15-летний русский мальчик Артем Северюхин, который отмечает победу на этапе чемпионата Европы по картингу нацистским жестом.

Фашистское приветствие россиянин Артем показал в Португалии, где он выступал под итальянским флагом. Российские СМИ уже процитировали мать юного нациста. Та говорит, мол, ее сын просто так праздновал свою победу и "отправил сердечки команде".

Вот так и получается, что родители тех, кто обвиняет нашу страну в нацизме, сами растят фашистов. А после зверств под Киевом это утверждение — безоговорочное", — написал Ткаченко.

Напомним

На Олимпийских играх 2022 в Пекине украинский скелетонист Владислав Гераскевич показал плакат с надписью "Нет войне в Украине".