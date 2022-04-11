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Российский гонщик продемонстрировал нацистский жест на чемпионате Европы

Киев • УНН

 • 147905 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Российский гонщик Артем Северюхин продемонстрировал нацистский жест во время награждения на юниорском чемпионате Европы по картингу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на комментарий министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко.

Российский гонщик продемонстрировал нацистский жест на чемпионате Европы

Цитата

"На видео выше — не кадры Второй мировой, не разбомбленный "высокоточным оружием нацистское город в Украине". Это — обычный 15-летний русский мальчик Артем Северюхин, который отмечает победу на этапе чемпионата Европы по картингу нацистским жестом.

Фашистское приветствие россиянин Артем показал в Португалии, где он выступал под итальянским флагом. Российские СМИ уже процитировали мать юного нациста. Та говорит, мол, ее сын просто так праздновал свою победу и "отправил сердечки команде".

Вот так и получается, что родители тех, кто обвиняет нашу страну в нацизме, сами растят фашистов. А после зверств под Киевом это утверждение — безоговорочное", — написал Ткаченко.

Напомним 

На Олимпийских играх 2022 в Пекине украинский скелетонист Владислав Гераскевич показал плакат с надписью "Нет войне в Украине".

Украинские Национальные Новости

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