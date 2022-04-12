Російського гонщика вигнали з команди за нацистський жест

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“Ward Racing рішуче засуджує дії гонщика Артема Сєвєрюхіна під час церемонії нагородження 10 квітня, оскільки вважає їх проявом неспортивної поведінки, неприпустимим порушенням етичного та морального спортивного кодексу. На підставі цих міркувань Ward Racing не бачить можливості для продовження співпраці з Артемом Северюхіним і припинить його гоночний контракт”, — заявили представники команди.

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У Ward Racing заявили, що гонщики не представлють збірну жодної країни, вони виступають окремо. Вони також вибачилися за дії спортсмена.

Водночас Міжнародна автомобільна федерація (FIA) розпочала негайне розслідування щодо “неприйнятної поведінки” і заявила, що незабаром повідомить про подальші кроки. У російській автомобільній федерації (RAF) повідомили, що ознайомлені з інцидентом і вважають неприйнятним “навіть випадковий прояв фашизму та нацизму в російському автоспорті та серед російських спортсменів”.

Сам спортсмен записав відеозвернення з вибаченнями, у якому наголосив, що не демонстрував нацистський жест.

“Це неправда, я ніколи не підтримував нацистів. Я вважаю це одним з найгірших злочинів проти людства. Я знаю, що я дурень, і я готовий бути покараним, але, будь ласка, повірте, що в моїх діях не було жодного наміру”, - сказав він.

Нагадаємо

Сєвєрюхін продемонстрував нацистський жест під час нагородження на юніорському чемпіонаті Європи з картингу.



