Российско-террористические бандформирования 49 раз открывали огонь по подразделениям ВС Украины

Приморский направление. Незаконные вооруженные формирования 24 раза открывали огонь по позициям сил АТО на этом участке фронта. В частности, вечером боевики дважды с запрещенных минского договоренностям 122-мм артиллерийских систем, а также минометов калибра 82 мм обстреливали наши опорные пункты вблизи Павлополя. Неподалеку, в районе Широкино, Водяного, Лебединского, Чермалык и Гнутово, противник в темное время суток продолжал вести огонь по украинским воинам из стрелкового оружия и гранатометов. Севернее, по направлению временно оккупированного Докучаевская боевики обстреливали наши опорные пункты под Новотроицким из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов. Также пророссийские бандформирования били из окрестностей Донецка по укреплению сил АТО на подступах к Марьинки из гранатометов различных модификаций.

Донецкое направление. На этой части линии соприкосновения прошедшие сутки произошло 16 обстрелов со стороны пророссийских боевиков. После захода солнца они дважды обстреливали наши позиции у Троицкого из артиллерии калибра 122 мм. Около полусотни снарядов выпустил враг по нашим позициям на том участке. Также применение пророссийскими бандформированиями запрещенных артиллерийских систем, а именно 120-мм минометов, было зафиксировано в пригороде Авдеевки. Там же противник бил по украинским воинам из минометов калибра 82 мм и пехотного вооружения. Вблизи Зайцев бандиты осуществляли обстрелы наших укреплений из вооружения боевых машин пехоты.

Луганский направление. Здесь прошедшие сутки зафиксировано 9 случаев применения представителями российско-террористических группировок оружия, большинство из которых именно за темное время суток. Около 22.00 часов боевики из минометов калибра 120 мм обстреляли наши позиции вблизи Новозвановка и Новоалександровки. У Крымского противник бил с 82-мм минометов. Там же, а также по оборонным укреплениям ВС Украины в районе Станицы Луганской, поселков Донец и Лобачево незаконные вооруженные формировании открывали огонь из стрелкового оружия различных калибров и гранатометов.

В результате боевых действий прошедшие сутки 8 украинских защитников получили ранения.