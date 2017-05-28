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Російсько-терористичні бандформування 49 разів відкривали вогонь по підрозділах ЗС України

Київ • УНН

 • 8395 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН.  Минулої доби ситуація у районі проведення АТО суттєвих змін не зазнала. Оперативна обстановка залишається складною. Впродовж доби, 27 травня, російсько-терористичні бандформування 49 разів відкривали вогонь по підрозділах ЗС України, неодноразово використовуючи й важке артилерійське озброєння, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

Російсько-терористичні бандформування 49 разів відкривали вогонь по підрозділах ЗС України

Приморський напрямок. Незаконні збройні формування 24 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО на цій ділянці фронту. Зокрема, ввечері бойовики двічі з заборонених Мінськими домовленостями 122-мм артилерійських систем, а також мінометів калібру 82 мм обстрілювали наші опорні пункти поблизу Павлополя. Неподалік, в районі Широкиного, Водяного, Лебединського, Чермалика та Гнутового, противник у темну пору доби продовжував вести вогонь по українських воїнах зі стрілецької зброї та гранатометів. Північніше, з напрямку тимчасово окупованого Докучаєвська бойовики обстрілювали наші опорні пункти під Новотроїцьким з озброєння БМП та великокаліберних кулеметів. Також проросійські бандформування били з околиць Донецька по укріплення сил АТО на підступах до Мар'їнки з гранатометів різних модифікацій.

Донецький напрямок. На цій частині лінії зіткнення минулої доби відбулось 16 обстрілів з боку проросійських бойовиків. Після заходу сонця вони двічі обстрілювали наші позиції біля Троїцького з артилерії калібру 122 мм. Близько півсотні снарядів випустив ворог по наших позиціях на тій ділянці. Також застосування проросійськими бандформуваннями заборонених артилерійських систем, а саме 120-мм мінометів, було зафіксовано у передмісті Авдіївки. Там же противник бив по українських воїнах з мінометів калібру 82 мм та піхотного озброєння. Поблизу Зайцевого бандити здійснювали обстріли наших укріплень з озброєння бойових машин піхоти.

Луганський напрямок. Тут минулої доби зафіксовано 9 випадків застосування представниками російсько-терористичних угруповань зброї, більшість з яких саме за темної пори доби. Близько 22.00 години бойовики з мінометів калібру 120 мм обстріляли наші позиції поблизу Новозванівки та Новоолександрівки. Біля Кримського противник бив з 82-мм мінометів. Там же, а також по оборонних укріпленнях ЗС України в районі Станиці Луганської, селищ Донець та Лобачеве незаконні збройні формуванні відкривали вогонь зі стрілецької зброї різних калібрів та гранатометів.

В результаті бойових дій минулої доби 8 українських захисників зазнали поранень.

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