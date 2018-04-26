Российский журналист в ПАСЕ одел футболку с надписью "free Savchchenko"

"Между тем в кулуарах ПАСЕ бродит группа НТВ в футболке free Savchchenko. А почему не "Свободу русскому Агееву?" или еще 23 фамилии россиян, которых Родина послала убивать украинцев и сейчас забыла в украинских тюрьмах?" - написала первый вице-спикер.

Напомним, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Суд арестовал Савченко до 20 мая.