Російський журналіст в ПАРЄ одяг футболку з написом “free Savchchenko”
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Російський журналіст у кулуарах Парламентської Асамблеї Ради Європи одяг футболку з написом “free Savchchenko”. Про це написала на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, передає УНН.
“Тим часом кулуарами ПАРЄ блукає група НТВ в футболці free Savchchenko. А чому не "Свободу русскому Агееву?" чи ще 23 прізвища росіян, яких Родіна послала вбивати українців й зараз забула в українських тюрмах?" — написала перший віце-спікер.
Нагадаємо, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.
У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.
Суд заарештував Савченко до 20 травня.