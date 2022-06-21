российский журналист Муратов продал свою нобелевскую медаль за рекордные 100 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. российский журналист Дмитрий Муратов продал свою Нобелевскую премию мира за рекордные 103,5 миллиона долларов. Онлайн-торги начались 1 июня, к Международному дню защиты детей, пишет УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
Отмечают, что переплавленные 175 г 23-каратного золота, содержащиеся в медали Муратова, стоили бы примерно 10 000 долларов.
Муратов сообщил, что вырученные средства пойдут в ЮНИСЕФ, чтобы помочь детям, перемещенным из-за войны в Украине. Через несколько минут после завершения торгов ЮНИСЕФ сообщил аукционному дому, что уже получил денежные средства.
Журналист и представители аукционного дома "Heritage Auctions" отметили, что даже не участвующие в торгах все еще могут помочь, делая пожертвования непосредственно в благотворительную организацию.
Напомним
Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира в 2021 году вместе с филиппинской журналисткой Марией Ресса. Денежную часть премии Муратов перечислил благотворительным организациям.
22 марта “Новая газета” и Дмитрий Муратов объявили, что решили продать нобелевскую медаль, чтобы передать средства в фонд помощи украинским беженцам, и попросили откликнуться на аукционные дома, готовые провести такие торги.