російський журналіст Муратов продав свою нобелівську медаль за рекордні 100 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. російський журналіст Дмитро Муратов продав свою Нобелівську премію миру за рекордні 103,5 мільйона доларів. Онлайн-торги розпочалися 1 червня, до Міжнародного дня захисту дітей, пише УНН з посиланням на Associated Press.
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Зазначають, що переплавлені 175 грамів 23-каратного золота, що містяться в медалі Муратова, коштували б приблизно 10 000 доларів.
Муратов повідомив, що виручені кошти підуть до ЮНІСЕФ, щоб допомогти дітям, переміщеним через війну в Україні. Через кілька хвилин після завершення торгів ЮНІСЕФ повідомив аукціонному дому, що вже отримав кошти.
Журналіст та представники аукціонного дому "Heritage Auctions" наголосили, що навіть ті, хто не бере участь у торгах, все ще можуть допомогти, роблячи пожертви безпосередньо до благодійної організації.
Нагадаємо
Дмитро Муратов отримав Нобелівську премію миру у 2021 році разом із філіппінською журналісткою Марією Ресса. Грошову частину премії Муратов перерахував благодійним організаціям.
22 березня “Нова газета” та Дмитро Муратов оголосили, що вирішили продати нобелівську медаль, щоб передати кошти до фонду допомоги українським біженцям, і попросили відгукнутися на аукціонні будинки, готові провести такі торги.