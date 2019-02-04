Российский ВУЗ проиллюстрировал конкурс грантов фотографией из Украинского католического университета
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" в Москве проиллюстрировал новый конкурс грантов на своем сайте фотографией трапезной Украинского католического университета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление в Facebook профессора языкознания Института славистики Венского университета Михаэля Мозера.
"Академический фейк: русский университет влечет студентов на основании фотографии из львовского Украинского католического университета", - написал Мозер.
Высшая школа экономики 30 января разместила на своем официальном сайте объявление о новом конкурсе грантов на финансирование академических программ постдоком и проиллюстрировала текст фотографией трапезной Украинского католического университета (УКУ), которую приобрела на одном из фотостоков сервисов.
После того, как часть посетителей сайта признала фото с УКУ некорректной, администрация вуза решила заменить картинку другой иллюстрацией.
"Раньше здесь была другая фотография, приобретена редакцией на специализированном сервисе istock.com. На фотографии не было отметок о том, какой именно университет на ней изображен. Как оказалось, это был Украинский католический университет. Такой выбор фотографии часть читателей считают некорректным, поэтому для сохранение числа спокойных и счастливых читателей мы заменили фотографию", - написали на сайте ВШЭ.
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) - один из крупнейших университетов России. Федеральный государственный вуз (национальный исследовательский университет), созданный в 1992 году. Находится в Москве. Также кампусы в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми.
Украинский католический университет - частное научное и учебное богословское заведение во Львове. Основателем современного УКУ Фонд св. Климента, одновременно университет является наследником Греко-Католической Богословской Академии, которая была основанный в 1929 году по инициативе и благословению Слуги Божьего митрополита Андрея Шептицкого на основе Духовной Семинарии.
Михаэль Мозер (Michael Moser) - профессор языкознания Института славистики Венского университета, а также Украинского Свободного Университета в Мюнхене и Католического университета им. Петра Пазманя в Будапеште. Исследователь украинского языка, некоторое время исследовал историю русского языка. Имеет труда в области восточнославянского языкознания, исторической грамматики украинского языка.
Напомним, в Москве задержали аспиранта механико-математического факультета Московского государственного университета, подозреваемого в изготовлении взрывного устройства.