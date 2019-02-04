Російський ВНЗ проілюстрував конкурс грантів фотографією з Українського католицького університету

"Академічний фейк: російський університет вабить студентів на підставі фотографії зі львівського Українського католицького університету", - написав Мозер.

Вища школа економіки 30 січня розмістила на своєму офіційному сайті оголошення про новий конкурс грантів на фінансування академічних програм постдоків і проілюструвала текст фотографією трапезної Українського католицького університету (УКУ), яку придбала на одному з фотостокових сервісів.

Після того, як частина відвідувачів сайту визнала фото з УКУ некоректною, адміністрація вишу вирішила замінити картинку іншою ілюстрацією.

"Раніше тут була інша фотографія, придбана редакцією на спеціалізованому сервісі istock.com. На фотографії не було позначок про те, який саме університет на ній зображений. Як виявилося, це був Український католицький університет. Такий вибір фотографії частина читачів вважають некоректним, тому для збереження числа спокійних і щасливих читачів ми замінили фотографію", - написали на сайті ВШЕ.

Національний дослідницький університет "Вища школа економіки" (НДУ ВШЕ) - один з найбільших університетів Росії. Федеральний державний вищий навчальний заклад (національний дослідницький університет), створений в 1992 році. Знаходиться в Москві. Також має кампуси в Санкт-Петербурзі, Нижньому Новгороді і Пермі.

Український католицький університет — приватний науковий та навчальний богословський заклад у Львові. Засновником сучасного УКУ є Фонд св. Климентія, водночас університет є спадкоємцем Греко-Католицької Богословської Академії, яку було засновано 1929 року з ініціативи та благословення Слуги Божого митрополита Андрея Шептицького на основі Духовної Семінарії.

Міхаель Мозер (Michael Moser) - професор мовознавства Інституту славістики Віденського університету, а також Українського Вільного Університету в Мюнхені і Католицького університету ім. Петра Пазманя в Будапешті. Дослідник української мови, деякий час досліджував історію російської мови. Має праці в області східнослов'янського мовознавства, історичної граматики української мови.

Нагадаємо, у Москві затримали аспіранта механіко-математичного факультету Московського державного університету, підозрюваного у виготовленні вибухового пристрою.