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За виготовлення вибухового пристрою затримали аспіранта московського університету

За виготовлення вибухового пристрою затримали аспіранта московського університету

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. У Москві затримали аспіранта механіко-математичного факультету Московського державного університету, підозрюваного у виготовленні вибухового пристрою. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

"У Москві в одній з квартир співробітниками правоохоронних органів затриманий аспірант МДУ, який підозрюється у виготовленні вибухового пристрою", - повідомив співрозмовник агентства.

Відзначено, що молодий чоловік приїхав на навчання з Татарстану. Він зізнався, що у вересні 2018 року декілька разів випробовував саморобний вибуховий пристрій в парку університету, пише видання.

"Під час обшуку силовики знайшли сліди вибухівки, а також анархістську літературу", - зазначив співрозмовник.

Крім того, правоохоронці перевіряють п'ятьох студентів МДУ на причетність до виготовлення вибухового пристрою.

"Співробітниками правоохоронних органів в даний час перевіряються ще п'ять студентів МДУ, які можуть бути причетні до виготовлення вибухових пристроїв", - додав співрозмовник.

За його словами, всі вони є членами анархістської організації.

Нагадаємо, невідомі намагалися підірвати автомобіль киянина, сховавши вибухівку під "шашечку".

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