За изготовление взрывного устройства задержали аспиранта московского университета
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Москве задержали аспиранта механико-математического факультета Московского государственного университета, подозреваемого в изготовлении взрывного устройства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"В Москве в одной из квартир сотрудниками правоохранительных органов задержан аспирант МГУ, который подозревается в изготовлении взрывного устройства", - сообщил собеседник агентства.
Отмечено, что молодой человек приехал на учебу из Татарстана. Он признался, что в сентябре 2018 года несколько раз испытывал самодельное взрывное устройство в парке университета, пишет издание.
"Во время обыска силовики нашли следы взрывчатки, а также анархистскую литературу", - отметил собеседник.
Кроме того, правоохранители проверяют пятерых студентов МГУ на причастность к изготовлению взрывного устройства.
"Сотрудниками правоохранительных органов в настоящее время проверяются еще пять студентов МГУ, которые могут быть причастны к изготовлению взрывчатых устройств", - добавил собеседник.
По его словам, все они являются членами анархистской организации.
Напомним, неизвестные пытались взорвать автомобиль киевлянина, спрятав взрывчатку под "шашечку".