Российский военный корабль прошел через пролив Дарданеллы

Судно с бортовым номером 148 взяло курс в Эгейское море.

Российский корабль сопровождал катер береговой охраны.



Как сообщал УНН, сегодня утром в Одесский морской торговый порт зашел корабль НАТО.



Натовским кораблем оказался французский тральщик M653 Capricorne.

Напомним, в Одессу будут регулярно заходить корабли ВМС США. Об этом заявил помощник госсекретаря США Джордж Кент во время брифинга после Первой Международной конференции "Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров" в Одессе.