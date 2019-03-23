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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российский военный корабль прошел через пролив Дарданеллы

Киев • УНН

 • 13795 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Большой десантный корабль ВМФ России "Орск" прошел через пролив Дарданеллы (Чанаккале). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.

Российский военный корабль прошел через пролив Дарданеллы

Судно с бортовым номером 148 взяло курс в Эгейское море.

Российский корабль сопровождал катер береговой охраны.

Как сообщал УНН, сегодня утром в Одесский морской торговый порт зашел корабль НАТО.

Натовским кораблем оказался французский тральщик M653 Capricorne.

Напомним, в Одессу будут регулярно заходить корабли ВМС США. Об этом заявил помощник госсекретаря США Джордж Кент во время брифинга после Первой Международной конференции "Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров" в Одессе.

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