Российский военный корабль прошел через пролив Дарданеллы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Большой десантный корабль ВМФ России "Орск" прошел через пролив Дарданеллы (Чанаккале). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
Судно с бортовым номером 148 взяло курс в Эгейское море.
Российский корабль сопровождал катер береговой охраны.
Как сообщал УНН, сегодня утром в Одесский морской торговый порт зашел корабль НАТО.
Натовским кораблем оказался французский тральщик M653 Capricorne.
Напомним, в Одессу будут регулярно заходить корабли ВМС США. Об этом заявил помощник госсекретаря США Джордж Кент во время брифинга после Первой Международной конференции "Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров" в Одессе.