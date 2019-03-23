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Російський військовий корабель пройшов через протоку Дарданелли

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Великий десантний корабель ВМФ Росії "Орськ" пройшов через протоку Дарданелли (Чанаккале). Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.

Російський військовий корабель пройшов через протоку Дарданелли

Судно з бортовим номером 148 взяло курс в Егейське море.

Російський корабель супроводжував катер берегової охорони.

Як повідомляв УНН, сьогодні вранці в Одеський морський торговий порт зайшов корабель НАТО.

Натовським кораблем виявився французький тральщик M653 Capricorne.

Нагадаємо, в Одесу будуть регулярно заходити кораблі ВМС США. Про це заявив помічник держсекретаря США Джордж Кент під час брифінгу після Першої Міжнародної конференції "Одеські дебати. Об'єднання України, Чорноморського регіону і трансатлантичних партнерів" в Одесі.

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