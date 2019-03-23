Російський військовий корабель пройшов через протоку Дарданелли
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Великий десантний корабель ВМФ Росії "Орськ" пройшов через протоку Дарданелли (Чанаккале). Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
Судно з бортовим номером 148 взяло курс в Егейське море.
Російський корабель супроводжував катер берегової охорони.
Як повідомляв УНН, сьогодні вранці в Одеський морський торговий порт зайшов корабель НАТО.
Натовським кораблем виявився французький тральщик M653 Capricorne.
Нагадаємо, в Одесу будуть регулярно заходити кораблі ВМС США. Про це заявив помічник держсекретаря США Джордж Кент під час брифінгу після Першої Міжнародної конференції "Одеські дебати. Об'єднання України, Чорноморського регіону і трансатлантичних партнерів" в Одесі.