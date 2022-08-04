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Российский суд признал звезду WNBA Бритни Гринер виновной в контрабанде наркотиков. Байден назвал приговор «неприемлемым»

Российский суд признал звезду WNBA Бритни Гринер виновной в контрабанде наркотиков. Байден назвал приговор «неприемлемым»

Киев • УНН

 • 232252 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Российский суд признал Бритни Гринер виновной в контрабанде наркотиков с преступным намерением. Звезда WNBA была приговорена к 9 годам лишения свободы со штрафом в размере 1 миллиона рублей (примерно 16 400 долларов США). Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.

Что предшествовало

31-летняя олимпийская чемпионка была арестована в московском аэропорту и обвинена российской прокуратурой якобы в попытке провезти в багаже ​​менее одного грамма масла каннабиса.

В прошлом месяце она признала себя виновной в хранении наркотиков, что, по словам ее адвокатов, было попыткой взять на себя ответственность и добиться снисхождения.

Адвокат Гринер в суде утверждала, что ее подзащитная никогда не употребляла марихуану в россии и никогда не собиралась этого делать.

Детали

Суд заявил, что учел ее частичное признание вины, раскаяние в совершенном, состояние здоровья и благотворительную деятельность.

Гринер была признана виновной в контрабанде наркотиков, преступлении, которое, по мнению судьи, она совершила намеренно.

Адвокаты звезды в письменном заявлении после оглашения приговора заявили, что суд проигнорировал все представленные доказательства и что они обжалуют это решение.

«Мы очень разочарованы приговором. Как профессиональные юристы, мы считаем, что суд должен быть справедливым ко всем, независимо от национальности. Суд полностью проигнорировал все доказательства защиты, а главное — признание вины», — говорится в заявлении.

«Это противоречит существующей судебной практике. Учитывая количество веществ (не говоря уже о недостатках экспертизы) и доказательства в пользу обвинения, приговор абсолютно необоснован. Мы обязательно подадим апелляцию», — добавили они.

Реакция США

Президент США Джо Байден отреагировал на решение российского суда назвав приговор «неприемлемым».

«Сегодня гражданка США Бритни Гринер получила тюремный срок, являющийся еще одним напоминанием о том, что мир уже знал: россия неправомерно удерживает Бритни. Это неприемлемо, и я призываю россию немедленно освободить ее, чтобы она могла быть со своей женой, близкими, друзьями и товарищами по команде», – говорится в заявлении Байдена.

Он продолжил: «Моя администрация будет продолжать работать и использовать все возможные пути, чтобы как можно быстрее вернуть Бритни и Пола Уилана домой в сохранности и безопасности».

Главный дипломат США в Москве Элизабет Руд назвала приговор Бритни Гринер "судебной ошибкой", пишет журналистка CNN Дженнифер Ханслер.

Руд заявила, что посольство США будет оставаться в связи с Гринер и ее командой юристов и «будет продолжать делать все, чтобы позаботиться о безопасности и благополучии госпожи Гринер».

Дополнение

Суд проходил на фоне вторжения россии в Украину и "бряцания оружием" рф перед США и Европой.

На прошлой неделе CNN сообщил, что администрация президента Джо Байдена предложила россии обмен заключенными, предложив освободить осужденного российского торговца оружием Виктора Бута в обмен на Гринер и еще одного американского заключенного Пола Уилана. Российские официальные лица выступили против предложения США, сообщили несколько источников, знакомых с дискуссиями, но официальные лица США не приняли запрос как законное встречное предложение.

кремль также предупредил во вторник, что американская «дипломатия мегафона» не поможет переговорам об обмене пленными с участием Гринер. Представитель кремля дмитрий песков заявил, что Москва считает, что эти переговоры должны быть «осторожными».

Возможный обмен Гринер был едва ли не главной темой переговоров Госсекретаря Энтони Блинкена и председателя мид рф сергея лаврова накануне.

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